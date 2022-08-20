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Ру Тат
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Политика
20 августа 2022  00:07

МИД Британии заявил, что у России нет «морального права» на участие в саммите G20

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Россия не имеет права участвовать в саммите «Большой двадцатки» на Бали до тех пор, пока ведется спецоперация на Украине. Таким мнением поделился представитель британского МИД в ответ на сообщения об участии в мероприятии Президента РФ Владимира Путина.

«У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины», — цитирует сотрудника ведомства Reuters.

Об участии в саммите Владимира Путина, а также Председателя КНР Си Цзиньпина ранее объявил индонезийский лидер Джоко Видодо.

 

#великобритания #большая двадцатка
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