МИД Британии заявил, что у России нет «морального права» на участие в саммите G20

Россия не имеет права участвовать в саммите «Большой двадцатки» на Бали до тех пор, пока ведется спецоперация на Украине. Таким мнением поделился представитель британского МИД в ответ на сообщения об участии в мероприятии Президента РФ Владимира Путина.

«У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины», — цитирует сотрудника ведомства Reuters.

Об участии в саммите Владимира Путина, а также Председателя КНР Си Цзиньпина ранее объявил индонезийский лидер Джоко Видодо.