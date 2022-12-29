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Политика
29 декабря 2022  20:55

МИД Беларуси потребовал от Украины наказать виновных в падении ракеты С-300

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Беларусь требует от украинских властей привлечь к ответственности виновных в инциденте с ракетой С-300, уничтоженной силами белорусской ПВО в воздушном пространстве республики. Об сообщает ТАСС. 

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям», — заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Посла Украины в Беларуси Игоря Кизиму вызвали в МИД, где ему и выразили решительный протест. 

Анатолий Глаз отметил, что не располагает информацией о причинах и обстоятельствах инцидента, поэтому не стал отвечать на вопрос о том, было ли происшествие намеренной провокацией или это результат случайности.

Ранее Sputnik Беларусь сообщало, что утром на территории страны упала украинская ракета комплекса С-300. 

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