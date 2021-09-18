МИД Австралии выразил сожаление из-за решения Франции об отзыве посла

Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла для консультаций. Об этом заявил представитель министра иностранных дел этой страны Мэрис Пэйн, передает РИА Новости.

«С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте [подводных лодок] Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением», — цитирует представителя министра газета Sydney Morning Herald.

При этом во внешнеполитическом ведомстве Австралии подчеркнули, что ценят отношения с Францией, считают ее важным партнером по обеспечению стабильности в регионе и надеются на «новое взаимодействие» по многим вопросам «на основе общих ценностей».

Как сообщало ИА «Татар-информ», Франция решила отозвать своих послов из Вашингтона и Канберры, впервые пойдя на подобный шаг в отношении США и Австралии. Ранее австралийская сторона отказалась от контракта стоимостью 66 млрд долларов на поставку 12 французских дизель-электрических субмарин и заказать восемь атомных подлодок в Соединенных Штатах.