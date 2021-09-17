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17 сентября 2021  23:52

Франция отзовет для консультаций своих послов из США и Австралии

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Франция отзовет для консультаций своих послов из Соединенных Штатов и Австралии из-за создании этими странами совместного с Великобританией партнерства по безопасности AUUKUS и расторжении Канберрой контракта с Парижем на поставку подводных лодок. Об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС.

В заявлении дипломата говорится, что по указанию Президента Франции Эмманюэля Макрона он «распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии».

Решение австралийской стороны отказаться от контракта стоимостью 66 млрд долларов на поставку 12 французских дизель-электрических субмарин и заказать восемь атомных подлодок в США Ле Дриан упомянул отдельно.

«Это неприемлемое поведение в отношениях между союзниками и партнерами, его последствия затрагивают саму концепцию альянсов, партнерств и значения для Европы Индо-Тихоокеанского региона», — подчеркнул министр иностранных дел Франции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что посольство Франции в Вашингтоне решило не проводить торжества по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения, способствовавшего победе США в войне за независимость против Британии.

#сша #франция #австралия #атомная подводная лодка
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