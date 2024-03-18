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Microsoft хочет перенести временную блокировку части сервисов в России
Компания Microsoft изучает возможность переноса приостановки действия части своих сервисов в России. Это в том числе коснется и облачных сервисов, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента ГК Softline Андрея Благоразумова.
Если решение будет принято, срок приостановки будет отложен с 20 марта на конец 2024 года. Таким образом, будет предусмотрено время на настройку работы альтернативной инфраструктуры.
В то же время подчеркнуто, что отключение не затронет продукты, которые предназначены для физических лиц.
«По собственным каналам только что получили информацию от представителей Microsoft, что благодаря проактивной позиции клиентов Softline в вендоре началось обсуждение вопроса о переносе сроков приостановки работы сервисов и доступа к данным с 20 марта на конец месяца. Это не отменяет вводимые ограничения, но дает необходимое время сделать бэкапы и настроить работу альтернативной инфраструктуры. Особенно это важно для социально значимых объектов», — объяснил эксперт.
Он уточнил, что блокировка затронет Teams, One drive, Azure, Office 365 M365, а также все веб-службы, включая бесплатные, SQL On-prem Server и все версии Excel. После вступления в силу приостановки сервисы станут недоступны для компаний, которые зарегистрированы на территории России.
Ранее Microsoft и Amazon объявили о решении приостановить работу своих облачных сервисов в России. Мера принята в связи с вступлением в силу 12-го пакета санкций Евросоюза.
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