Microsoft и Amazon приостановят доступ к облачным ресурсам для российских компаний

На территории России с 20 марта прекратят работу облачные ресурсы Microsoft и Amazon. Об этом со ссылкой на компанию Softline сообщает ТАСС.

«Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащимся в них, с 20 марта 2024 года будет невозможно», — заметили в пресс-службе.

По их данным, из-за мер, принятых Microsoft и Amazon, могут возникнуть ограничения в работе облачных продуктов не только одноименных сервисов, но и в Google.

Меры будут приняты из-за 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, в котором предусмотрены ограничения на поставку ПО для бизнес-аналитики и других продуктов.