МФЦ Татарстана сократит дополнительные часы работы в вечернее время

С 18 ноября все офисы МФЦ в Татарстане вернутся к практически прежнему режиму работы. В настоящее время они работают без выходных, сообщила на брифинге директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Все офисы в Казани с середины октября и по настоящее время работали с учетом дополнительного времени на оказание услуги по подтверждению учетной записи ЕСИА с 8.00 до 20.00. С 18 ноября дополнительные часы работы вечером в отделах столицы Татарстана сократятся из-за небольшого количества обращений в это время. Однако дополнительные часы работы утром сохранятся.

По воскресеньям многофункциональные центры предоставляют только услугу по подтверждению учетной записи ЕСИА и распечатке сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании. Теперь по воскресеньям офисы «Мои документы» для заявителей, которым нужно подтвердить учетную запись и распечатать сертификат, будут открыты с 9.00 до 15.00.

«С 11 октября мы работали в усиленном режиме, то есть с 8 утра до 8 вечера ежедневно, все выходные, в ноябрьские праздники. Но статистика показала, что около 99% людей все же приходят в рабочее время. После шести вечера практически посетителей нет. Поэтому принято решение, что с завтрашнего дня МФЦ возвратятся в свой рабочий режим. Но в утреннее время мы в любом случае предоставим услугу по выдаче сертификатов», – сказала Музафарова.

При этом директор МФЦ подчеркнула, что раз в неделю все офисы будут работать с 11.00 до 20.00. «А в Казани такая возможность появляется в трех офисах. То есть из 12 три офиса всегда работают до восьми в разных районах города», – добавила она.

Спикер посоветовала татарстанцам следить за объявлениями МФЦ о режиме работы или обращаться по этому вопросу в колл-центр.