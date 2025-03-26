МФЦ Татарстана приступили к приему заявлений на добычу пернатой дичи

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Заявления на оформление разрешений на добычу пернатой дичи в весенний сезон охоты принимаются с сегодняшнего дня в филиалах МФЦ Татарстана. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток разрешена охота с 5 апреля по 6 мая. Основной сезон охоты на водоплавающую дичь (гусь и селезень) – с 12 по 21 апреля. На вальдшнепа и самцов тетерева и глухаря охота разрешена с 19 по 28 апреля», – рассказал он.

Шарафутдинов пригласил всех охотников в МФЦ и отметил, что размер госпошлины на оформление разрешений составляет 650 рублей. Он также напомнил, что норма добычи селезней и вальдшнепа составляет не более трех голов в день, гусей – не более двух голов.

За последние пять лет количество выдаваемых разрешений в Татарстане неуклонно растет. Если в 2020 году было выдано 22 тыс. разрешений, то в 2024 году – 38 тыс.