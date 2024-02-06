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Международный центр истории и культуры народов степной Евразии откроется в Казани в марте
Открытие в Казани Международного центра истории и культуры народов степной Евразии запланировано на конец марта. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на брифинге в Кабинете Министров РТ.
О создании центра ранее было заявлено на круглом столе «Актуальные проблемы истории и культуры народов степной Евразии», который прошел в ноябре прошлого года. Тогда президент Академии наук РТ рассказал, что его специалисты в работе будут использовать методы генетики, палеогенетики, цифровой анализ данных и так далее.
«Задача центра — это комплексное историко-археологическое исследование вопросов кочевого наследия, а также международная кооперация и привлечение новейших технологий», — добавил директор Института истории имени Марджани АН РТ Радик Салихов.
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