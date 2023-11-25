Центр исследований истории и культуры народов степной Евразии появится в Казани

В Казани создадут Международный центр исследований истории и культуры народов степной Евразии. Об этом было объявлено на заседании круглого стола «Актуальные проблемы истории и культуры народов степной Евразии».

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказал, что специалисты при работе будут использовать методы генетики, палеогенетики, цифровой анализ данных и пр.

Директор Института истории им. Марджани Радик Салихов назвал круглый стол первым днем работы центра. Как единая структура на базе Института археологии им. Халикова, Института истории им. Маржани и гуманитарного отделении Академии наук центр будет оформлен к концу 2023 года.

«Задача центра — это комплексное историко-археологическое исследование вопросов кочевого наследия, а также международная кооперация и привлечение новейших технологий», — рассказал ученый.

Одно из научных направлений пригласили возглавить директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН Николая Крадина.

«В современной науке и массовом сознании существует много штампов о кочевой культуре. Обыватель думает, что кочевники только разрушали, не привнося в мир ничего нового, забывая, что именно они являлись связующим звеном между различными цивилизациями на евразийском пространстве», — отмечает исследователь.

В круглом столе приняли участие более 60 ведущих отечественных и зарубежных ученых из Москвы, Казани, Уфы, Астрахани, Монголии, Казахстана, Азербайджана и Китая, передает «Миллиард.татар».