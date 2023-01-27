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Ру Тат
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Экономика
27 января 2023  08:25

Международные резервы России за неделю выросли на 2,6 млрд долларов

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Международные резервы России за неделю, с 13 по 20 января 2023 года, выросли на 2,6 млрд американских долларов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РФ. 

«Объем международных резервов по состоянию на 20 января составил 594,6 млрд долларов, увеличившись за неделю на 2,6 млрд долларов, или на 0,4%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.

На 13 января международные резервы РФ равнялись 592 млрд долларов.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства РФ, включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования (СДР, special drawing rights, — используемая Международным валютным фондом расчетная денежная единица — прим. Т-и), резервную позицию в МВФ и монетарное золото.

Ранее агентство Bloomberg написало, что юридическая служба Европейской комиссии нашла законную возможность использовать десятую часть замороженных активов Банка России для восстановления Украины. При этом «активы не будут экспроприированы». Предполагается, что и основная сумма, и проценты будут возвращены РФ в определенный момент. 

#золотовалютные резервы
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