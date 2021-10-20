Международную премию имени Завойского вручат в Казани 1 ноября

Церемония вручения Международной премии имени Евгения Завойского состоится 1 ноября в Казани. В этом году ее лауреатами стали ученые из России и Германии, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Достойными премии признаны профессор, заместитель директора по научной работе Института общей физики Российской академии наук Сергей Демишев и профессор, директор 3-го Института физики и Центра прикладных квантовых технологий в Штутгартском университете Йорг Врахтруп.

«Сергей Демишев отмечен за достижения в области применения методов ЭПР к изучению квантовых материалов, включая сильно коррелированные металлы и квантовые критические системы. Йорг Врахтруп удостоен награды за достижения в области применения методов ЭПР к изучению квантовых материалов, включая односпиновые системы и материалы для спиновой технологии», — уточнили в министерстве.

Премия имени Е. К. Завойского присуждается за выдающийся вклад за применение или развитие явления электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), открытого в Казанском университете в 1944 году. Награда учреждена в 1991 году.

В Татарстане с 1997 года существует еще одна премия имени Завойского, предназначенная для молодых ученых, занятых в области единственных наук. Ее организаторы — Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани, КФУ и КФТИ имени Евгения Завойского.