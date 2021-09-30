В Казани вручили премию имени Евгения Завойского

В столице Татарстана наградили победителей премии имени Евгения Завойского. Награда присуждена молодым ученым в области естествознания за вклад в развитие и совершенствование этой сферы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В числе обладателей премии нынешнего года — главный инженер проекта научно-исследовательской лаборатории магнитной радиоспектроскопии и квантовой электроники имени Семена Альтшулера Института физики КФУ Максим Пудовкин. Он представил на суд жюри изыскание «Люминесцентные температурные сенсоры на основе наночастиц Pr3+:LaF3: синтез, характеризация и биологическая активность».

Диплом победителя II степени получил доцент кафедры общей физики Института физики КФУ Айрат Киямов, подготовивший научный труд под названием «Магнитные и упругие свойства ковалентного цепочечного антиферромагнетика RbFeSe2».

Диплом III степени присужден сотруднице КФТИ имени Евгения Завойского Валерии Воробьевой за проект «ЭПР исследование дендримерных комплексов Fe(III)».

Кроме того, в число финалистов вошли Адель Гарифуллин и Фадис Мурзаханов из КФУ, а также Люция Хайруллина из КНИТУ-КАИ.

Премия имени Евгения Завойского присуждается молодым ученым столицы Татарстана начиная с 1997 года. Главная ее задача — поддержать высокий уровень Казанской физической школы. Организаторами премии являются Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани, КФУ и КФТИ имени Евгения Завойского.