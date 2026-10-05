Международно признанные власти Йемена анонсировали наступление на хуситов

Председатель йеменского Руководящего президентского совета Ришад аль-Алими объявил о начале военной операции против шиитских повстанцев-хуситов, с 2014 года контролирующих большую часть Северного Йемена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

«Сегодня я объявляю о начале военных операций по возвращению оставшейся территории республики и распространению власти государства и его институтов на всю территорию страны», – заявил политик.

Необходимость наступательной операции лидер международно признанного правительства Йемена объяснил ужесточившимися атаками хуситов, направленными против мирных жителей, национальных объектов, соседних стран и международных маршрутов.

По словам аль-Алими, соответствующий приказ отдан военным, сотрудникам сил безопасности и представителям всех вооруженных формированияй. Он призвал граждан держаться подальше от военных объектов и скоплений военнослужащих.

Ранее, 3 октября, агентство Reuters со ссылкой на источники из числа официальных лиц в странах региона Персидского залива и западных дипломатов рассказало, что войска международно признанного правительства Йемена при поддержке Саудовской Аравии собираются перейти в наступление против хуситов.

Руководить операцией будут представители Саудовской Аравии, авиация королевства будет поддерживать войска с воздуха. К операции может быть привлечено более 100 тыс. йеменских военных. Вместе с тем союзники Эр-Рияда не планируют непосредственно участвовать в боевых действиях.

Цель наступления – оттеснить хуситов от восточного побережья Баб-эль-Мандебского пролива, которое они захватили в сентябре. По словам собеседников агентства, саудовская сторона не намерена вести переговоры с движением «Ансар Аллах», пока они контролируют движение через пролив, соединяющий Красное море с Аравийским. На данный момент хуситы пропускают суда всех стран, за исключением кораблей Саудовской Аравии.

В королевстве рассматривают два варианта наступательных действий: концентрированный удар в районе Баб-эль-Мандебского пролива или скоординированные операции на нескольких фронтах, в том числе в йеменских провинциях Эль-Байда, Мариб, Таиз и Эль-Джауф.

На данный момент, как утверждают источники Reuters, несмотря на бомбардировки саудовских ВВС, хуситы успешно обороняются и даже пытаются продвигаться от Таиза, через который проходит линия боевого соприкосновения, к Адену – центру Южного Йемена, откуда они были выбиты силами коалиции при решающем участии Объединенных Арабских Эмиратов в 2015 году.

Впрочем, катарский телеканал Al Jazeera сообщает, что жители йеменских провинций развернули кампанию по сбору средств и массово отправляются на фронт в провинцию Таиз, чтобы поддержать правительственные войска в боях с хуситами.