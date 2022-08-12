Международная полевая археологическая школа Болгара впервые проведет сессию в Узбекистане

Международная полевая археологическая школа в Болгаре впервые проведет сессию в Узбекистане. Об том сегодня рассказал на пресс-конференция Института археологии РАН на мультимедийной площадке пресс-центра «Россия сегодня» Айрат Ситдиков, директор Института археологии имени Халикова Академии наук Татарстана.

«Это сделает работу с ведущими специалистами археологии России и зарубежных стран, взаимодействие с молодыми специалистами по разным направлениям, связанным с металлургией, с керамическим производством, применением цифровых технологий, фиксацией и изучением пространственных фотографий археологических памятников, более широкой. А также активизирует взаимодействие России и Центральной Азии по изучению данного направления», – отметил Ситдиков.

Встреча научного археологического сообщества со СМИ была приурочена ко Дню археолога, который будет отмечаться 15 августа. Пресс-конференцию начал директор Института археологии Российской академии наук Николай Макаров. Затем о своей работе в сезоне-2022 рассказали исследователи Новосибирска, Великого Новгорода, Сахалина, археологического памятника Фанагория (Краснодарский край) и крепости Узундара (Узбекистан).

«Всех археологов, коллег и причастных я поздравляю с предстоящим Днем археолога! Желаю вам, чтобы контакт с древностью всегда приносил только радость и укреплял нас в сложные моменты истории!» – завершая пресс-конференцию, сказал Николай Макаров.