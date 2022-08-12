Сотрудничество с Киргизией и школа археологов в Болгаре: Айрат Ситдиков выступил в РАН

В преддверии Дня археолога, который отмечается 15 августа, прошла пресс-конференция Института археологии РАН на мультимедийной площадке пресс-центра «Россия сегодня». Ее участником стал и Айрат Ситдиков, директор Института археологии имени Халикова Академии наук РТ, который рассказал сообществу исследователей из разных регионов о раскопках на объекте ЮНЕСКО – Болгарском городище, международном проекте по исследованию средневековых городов Поволжья и Чуйской долины, а также о международной археологической школе в Болгаре.

Фото: скриншот презентации

«В этом году у нас стартовал международный проект совместно с Киргизией, направленный на изучение средневековых городов Поволжья и Чуйской долины („Средневековые города на трансконтинентальных торговых маршрутах Евразии: урбанистические центры Чуйской долины и Среднего Поволжья“). Уже сейчас в рамках совместной экспедиции проведены работы на территории Билярского городища. Также проводятся работы на территории Киргизии, в Чуйской долине, по формированию современных топографических планов этих памятников (к сожалению, у многих они отсутствуют). И, конечно, идет работа по выработке предварительных материалов, связанных с геофизикой исследования памятников», — рассказал Ситдиков.

Главный археолог РТ также анонсировал, что предстоящей осенью Институт археологии имени Халикова начнет археологические раскопки на территории городища Тёлёк — одного из крупных, но плохо исследованных к настоящему времени средневековых городов (в Киргизии). Задача ученых — выявить топографию и хронологию развития поселения городской структуры Чуйской долины и Поволжья, сравнить эти археологические памятники.

Фото: скриншот презентации

«Археологические работы по исследованию средневековых памятников ведутся также и в Среднем Поволжье, в регионах, совместно с коллегами из семи регионов — из Алтайской республики, Чувашии, Мордовии, Пензенской области, Самарской, Волгоградской, Астраханской. Работы по изучению этих памятников позволяют нам выйти на постановку задач, связанных не только с решением археологических вопросов, но и проблем по подготовке образовательных проектов», — отметил Ситдиков.

Кроме того, рассказал директор Института археологии имени Халикова, Татарстан в этом году выпустил трехтомное научное издание «Археология Волго-Уралья». Участие в его создании приняли почти 20 регионов, более ста исследователей.

«Сейчас завершены оставшиеся четыре тома. Я надеюсь, к концу года — в начале следующего мы общими усилиями (специалисты региона, Казани, Института археологии имени Халикова) увидим завершение этой большой многолетней работы. И все эти исследования в целом — часть общероссийской большой научной работы, направленной на сохранение культуры, наследия», — акцентировал он.