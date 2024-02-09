Международная команда: Мана Кувабара возвращается в Казань с «Щелкунчиком» на льду

Экс-солистка Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Мана Кувабара, покинувшая казанскую труппу летом минувшего года, возвращается в столицу Татарстана: 10 февраля она исполнит партию Мари в ледово-балетном шоу «Щелкунчик» с симфоническим оркестром. Два представления, с началом в 13 и 18 часов, пройдут в «Татнефть Арене».

В представлении, как рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» организатор международных проектов Московского фонда культуры «Музыка и Преображение» и художественный руководитель этого конкретного проекта Тимур Гафитуллин, задействованы около 60 музыкантов симфонического оркестра, около 25 фигуристов, балерина Мана Кувабара и небольшая группа акробатов.

«Приедет Алексей Карпов, который был недавно на первенстве России. С Алисой Блинниковой они заняли третье место. В шоу они будут солистами. Выступает у нас Елена Йованович — наша главная солистка, многократная чемпионка Сербии, призер и победитель мировых соревновании. Будет Виктория Жуковцова — воздушная гимнастка, многократный победитель многих конкурсов, сама тренер», — уточнил хореограф-постановщик ледовых шоу, солист мировых ледовых шоу Дмитрий Лапшин.

Партнером Елены Йованович, которая будет исполнять на льду партию Мари, станет Максим Мирошкин — призер Детских Олимпийских игр. Увидят зрители также Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина, обладателей золота чемпионата России в танцах на льду в 2023 году и бронзы чемпионата России в 2022 году. В шоу, по словам Елены Йованович, помимо красивой музыки Чайковского и костюмов, будут красивые полеты (номера в воздухе) и красивый набор массовых номеров.

Живое исполнение музыки Чайковского зрителям подарит Московский симфонический оркестр «Преображение». Дирижировать коллективом будет дирижер родом из Екатеринбурга Азат Максутов.

Ледово-балетное шоу с живой музыкой — это отнюдь не разовое мероприятие, подчеркнул Тимур Гафитуллин. Представление будет дано в рамках проекта «Ice seasons (Ледовые сезоны)» и в рамках культурных проектов «Москва — Татарстан».

«И это только начало нашего огромного проекта, которое мы в перспективе будем расширять как в рамках ледового шоу, так и в рамках других: и классических культурных, и спортивных проектов», — анонсировал Гафитуллин.

Зрителями представлений станут, в первую очередь, семьи участников специальной военной операции (СВО), дети-инвалиды и ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Около 10 тыс. билетов среди этих категорий зрителей распределил Общественно полезный благотворительный фонд «Терәк-Опора», сообщил председатель его правления Мансур Хашимов.

«Меня подкупает международная команда этого шоу: вместе с нашими российскими ребятами работают еще и представители других стран мира, и говорить о закрытости России не приходится. Второе — конечно, запрос общества сегодня на красоту, на исторические ценности, на наши произведения очень большой. Сегодня, когда в мире происходят такие трагические события, людям очень хочется услышать красивую музыку, отдохнуть вместе со своей семьей. На шоу будут особенные гости — это семьи нашего сводного отряда защитников Бахмута, в том числе те, чьи члены семей погибли. Это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети с разным уровнем здоровья. Артисты, живая музыка, прославленные фигуристы подарят свое сердце этим людям. Это единение дорогого стоит», — заявила член Общественной палаты Татарстана, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

Она также напомнила слова Президента России Владимира Путина о том, что следует очень внимательно относиться к семьям детей защитников Отечества.

«Мы очень надеемся, что люди придут, посмотрят этот спектакль, и таким образом мы скажем им спасибо и подарим праздник», — подчеркнула Павлова.

В следующем году, анонсировала член Общественной палаты Татарстана, организаторы ледово-балетного шоу с живой музыкой готовы поставить спектакль «Шурале», а в целом — продолжить проект постановками национальных сказок. Такой формат шоу, по ее мнению, — это билет в будущее для молодых спортсменов, которые сейчас лишены возможности выступлений на международном уровне.

«Может быть, уже через год, два, три имена этих ребят будут звучать. Они с чистым сердцем идут, идут в такое непростое время к людям, ждут обратную связь, работают открыто, поэтому я с ними. И мы бы очень хотели, чтобы нас поддержала Алина Загитова. К ней у меня есть большое предложение. Она из нашей республики. Когда „Шурале” будет ставиться, народные сказки, здесь ее оценка, ее работа будет очень важна. Мы бы очень хотели задействовать ее. Она большой поклонник, любитель, проводник татарского народа — она нам очень нужна», — заключила Ольга Павлова.