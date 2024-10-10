Между Татарстаном и Кировской областью могут запустить речные перевозки

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Татарстан и Кировская область намерены развивать судоходство между двумя регионами и запустить пассажирские перевозки между городами Вятские Поляны и Мамадыш. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Уточняется, что этот вопрос обсуждался во время встречи между главой Минпромторга РТ Олегом Коробченко и зампредом правительства Кировской области Алексеем Жердевым, которая состоялась на Петербургском газовом форуме.

Стороны также обсудили планы по покупке Кировской областью легких многоцелевых вертолетов Ансат, производимых Казанским вертолетным заводом.

Ранее сообщалось, что в работе форума в Петербурге принимает участие делегация из Татарстана под председательством Олега Коробченко. Также от республики на мероприятии представлены 10 предприятий.