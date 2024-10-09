Татарстан на Петербургском газовом форуме представляют 10 предприятий

Делегация Татарстана под руководством главы Минпромторга республики Олега Коробченко принимает участие в XIII Петербургском международном газовом форуме 2024.

В форуме ежегодно принимают участие международные эксперте, топ-менеджеры нефтегазовых компаний, а также представители федеральных и региональных органов власти.

Минпромторг РТ организовал единую экспозицию выставки республики, где свою продукцию представляют более 10 компаний республики Общая площадь стенда составляет 119 кв. м, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня Коробченко осмотрел стенд республики. Предприятия-участники выставки рассказали министру о своих достижениях. Он поинтересовался у компаний о том, какие в настоящее время есть вопросы, и в какой помощи они нуждаются.

Петербургский международный газовый форум продлится до 11 октября.

Согласно данным Татарстанстата, промышленное производство в республике в первые восемь месяцев 2024 года выросло на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.