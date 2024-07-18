Между Казанью и Шанхаем запустят прямое авиасообщение

С 28 сентября между Казанью и Шанхаем откроется прямое авиасообщение, сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России.

Запускает рейсы китайская компания China Eastern. Ожидается, что они будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам до конца летнего расписания — 27 октября.

Вылет из Казани запланирован на 20.00, прибытие в международный аэропорт Пудун — в 9.00 по местному времени. В обратном направлении рейсы назначат на 12.30 с прибытием в столицу РТ в 17.00.

В настоящее время билеты в продаже не представлены.

О том, что новый авиарейс свяжет Казань с одним из городов КНР, в начале июля заявил Генконсул Китая в Казани Сян Бо. Однако в то время окончательное решение еще не было принято.

Фото на анонсе: china-eastern.ru