Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Между Казанью и Шанхаем запустят прямое авиасообщение
С 28 сентября между Казанью и Шанхаем откроется прямое авиасообщение, сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России.
Запускает рейсы китайская компания China Eastern. Ожидается, что они будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам до конца летнего расписания — 27 октября.
Вылет из Казани запланирован на 20.00, прибытие в международный аэропорт Пудун — в 9.00 по местному времени. В обратном направлении рейсы назначат на 12.30 с прибытием в столицу РТ в 17.00.
В настоящее время билеты в продаже не представлены.
О том, что новый авиарейс свяжет Казань с одним из городов КНР, в начале июля заявил Генконсул Китая в Казани Сян Бо. Однако в то время окончательное решение еще не было принято.
Фото на анонсе: china-eastern.ru
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»