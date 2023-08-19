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Между Казанью и Кировом открылось прямое авиасообщение
18 августа открылось прямое авиасообщение между Казанью и Кировом. Первый самолет с полной загрузкой отправился в 22.00 из кировского аэропорта Победилово, рассказали в пресс-службе Правительства области.
Рейсы будут совершаться трижды в неделю: во вторник, пятницу и воскресенье.
Как напомнили в Правительстве Кировской области, договоренность была достигнута губернатором региона Александром Соколовым и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Организация регулярного авиасообщения финансируется обоими субъектами Федерации.
Ранее Минтранс РТ рассказал о расписании рейсов из Казани в Киров.
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