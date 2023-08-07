С 18 августа откроются регулярные авиарейсы из Казани в Киров

C 18 августа откроются регулярные авиарейсы из Казани в Киров и обратно. Самолеты будут выполнять полеты по вторникам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Во вторник вылет из Казани запланирован в 19.30, прибытие в Киров — в 20.30. Обратно самолет вылетает в 21.25, прибывает в столицу республики в 22.25.

По пятницам полеты из Казани будут осуществляться в 20:20, из Кирова — в 22:00.

В воскресенье самолет вылетит из столицы РТ в 17.10, прибудет в Киров в 18.10. Обратный рейс запланирован в 19:00 с прибытием в Казань в 20:05.