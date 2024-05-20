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Метшины высадили картошку у родителей в Нижнекамском районе
Депутат Государственной Думы Айдар Метшин и мэр Казани Ильсур Метшины высадили картошку на участке родителей в Нижнекамском районе, в селе Шингальчи. Фотографией в своем Telegram-канале поделился Айдар Метшин. На снимке рядом — Ильсур Метшин.
Здесь у братьев живут родители, и посадка урожая «второго хлеба» — давняя традиция Метшиных. Для семьи это не просто технический процесс, а время для общения. Парламентарий неоднократно делился видео и снимками этого семейного занятия.
Братья и на этот раз ждут урожайного года. «Ждем хорошего урожая», — написал Айдар Метшин.
Президент Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Позднее, 7 февраля, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.
Фото: Telegram-канал Айдара Метшина.
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