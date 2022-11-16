Метшину показали, как в Казани производят лекарства из китайского и индийского сырья

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил сегодня предприятие «Татхимфармпрепараты» по производству лекарств. Как рассказали главе города, санкции на работе предприятия не отразились, так как используемое сырье поставляют из дружественных стран – Китая и Индии.

Как сообщал ранее «Татар-информ», индекс промпроизводства в Казани в этом году поднялся на 8,8%. С января по сентябрь предприятия города отгрузили товары собственного производства, выполнили работы и оказали услуги на сумму 441 млрд рублей. Вклад АО «Татхимфармпрепараты» составил 3,29 млрд рублей.

Производственный комплекс «Татхимфармпрепараты» был основан в 1931 году и на сегодня объединяет 2 завода: химико-фармацевтический и шовно-хирургических материалов. Еще одним направлением деятельности являются услуги по лицензионному и контрактному производству фармацевтической продукции полного цикла – от разработки дизайна до расфасовки. Всего на предприятии трудятся более 1 тыс. человек.

Что касается иностранных фармацевтических компаний, то они не ушли и продолжают поставлять продукцию, рассказал мэру гендиректор предприятия Тимур Ханнанов. «Фармацевтическая ниша не освободилась, поэтому спрос на нашу продукцию остался на прежнем уровне. Весной, когда жители решили закупиться лекарствами с запасом, мы ощущали ажиотаж, но сейчас такого нет», – цитирует его пресс-служба мэрии города.

Напомним, индекс промышленного производства в Казани с января по сентябрь достиг уровня 108,8%. Причем заметный рост производства показали производители машин и оборудования, лекарственных средств и материалов, резиновых и пластмассовых изделий, а также производители пищевых продуктов.