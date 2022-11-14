news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Казань
14 ноября 2022  11:08

Власти Казани назвали отрасли, за счет которых в городе вырос индекс промпроизводства

news_top_970_100

Индекс промышленного производства в Казани с января по сентябрь достиг уровня 108,8%. Отгрузка товаров и оказание услуг в денежном выражении выросли на 8% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

По его словам, промышленность продолжает занимать ведущее место в экономике города. «По основным видам промышленной продукции предприятиями Казани за отчетный период отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 440,5 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 8%», – отметил Шакиров.

Он добавил, что заметный рост производства показали производители машин и оборудования, лекарственных средств и материалов, резиновых и пластмассовых изделий, а также производители пищевых продуктов.

«Высокую производительность показали те предприятия, которые проводили модернизацию производственных линий за счет замены оборудования и расширения линейки производимой продукции, а также налаживали логистические цепочки поставок», – подчеркнул Шакиров. 

#Деловой понедельник #индекс промышленного производства #социально-экономическое развитие #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100