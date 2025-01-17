Метшин заявил о готовности Казани принять зимние Игры БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань готова к проведению зимних Игры БРИКС. Городская инфраструктура соответствует международным стандартам. Об этом заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Ранее глава Минспорта РТ Владимир Леонов сообщил, что в Татарстане разрабатывается проект Игр БРИКС по зимним видам спорта.

«Мы готовы [принять зимние Игры БРИКС] и будем рады это сделать», – сказал Метшин, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что Казань готова подготовить все необходимые объекты в зависимости от количества спортивных состязаний.

В июне прошлого года Казань приняла Игры БРИКС. Участие в них принимали спортсмены из практически 100 стран мира.