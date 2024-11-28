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Метшин возглавил российский рейтинг мэров, Магдеев – в топ-20
Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил рейтинг мэров российских городов по итогам октября – ноября. Исследование провели ЦИК «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Всего аналитиками оценивалась деятельность 88 градоначальников.
На второй строчке оказался мэр Москвы Сергей Собянин, тройку сильнейших замкнул глава Тюмени Максим Афанасьев. Мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов стал лишь 8-м.
В топ-20 также вошел мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, расположившийся на 19-м месте.
Ранее сообщалось, что Метшин возглавил рейтинг медиаэффективности глав ведомств, городов и районов РТ.
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