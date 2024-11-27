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Политика 27 ноября 2024 12:12

Ильсур Метшин возглавил рейтинг медиаэффективности глав ведомств, городов и районов РТ

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Ильсур Метшин возглавил рейтинг медиаэффективности глав ведомств, городов и районов РТ
Ильсур Метшин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил рейтинг медиаэффективности руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов Республики Татарстан за III квартал 2024 года. Исследование провело агентство «ПромРейтинг».

Метшин по итогам III квартала набрал 6492 балла, что позволило ему сохранить за собой лидерство. Напомним, в предыдущем рейтинге казанский мэр также занял первую строчку.

На втором месте рейтинга оказался помощник Раиса РТ Тимур Нагуманов, который до 15 ноября возглавлял Альметьевский район. Он набрал 2682 балла, что позволило ему за квартал подняться сразу на шесть строчек.

Тройку лидеров замкнул руководитель Следственного управления СКР по РТ Валерий Липский с результатом 2155 баллов. В сравнении с прошлым рейтингом он отыграл три позиции.

#медиарейтинг #Ильсур Метшин #Тимур Нагуманов
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