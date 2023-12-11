Метшин возглавил рейтинг медиа-эффективных руководителей

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил рейтинг медиа-эффективности руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов РТ за III квартал 2023 года. Интересно, что градоначальник столицы Татарстана занял первое место в этом рейтинге и по итогам второго квартала, следует из топа, составленного агентством «ПромРейтинг».

На второе место в данном списке попал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, а тройку лидеров замкнул руководитель СУ СКР по РТ Валерий Липский. В топ-5 также попали мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Места в топ-10 заняли министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, а также уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Ранее сообщалось, что Метшин попал в топ-5 лучших градоначальников в «Национальном рейтинге мэров».