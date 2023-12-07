Метшин попал в топ-5 лучших градоначальников в «Национальном рейтинге мэров»

Мэр Казань Ильсур Метшин попал в пятерку лучших градоначальников в «Национальном рейтинге мэров». Топ был составлен экспертами ЦИК «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Уточняется, что в исследовании оценили деятельности мэров 88 городов России за октябрь-ноябрь 2023 года.

Как отметил политолог и завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков, эксперты оценили подготовку города к зиме. Сейчас в Казани работают снегоплавильные камеры и площадки. Также мэрия столицы РТ запустила монитор города — систему, которая позволяет видеть, где находится уборочная техника, и оперативно перемещать её в места, где она больше всего требуется. Кроме того, оперативно подключили к теплу как больницы, детские сады и школы, так и многоквартирные дома.

Помимо этого, эксперты оценили уборку в городе проезжей части: дороги и магистрали очищаются вовремя, преград для движения нет. А от гололеда власти спасают улицы безвредными для здоровья людей реагентами.

При этом муниципальные власти Казани критикуют за несвоевременную чистку дворов. Ранее Метшин признавал это и объяснял, что дополнительных денег не выделяют, а в бюджете города статья на уборку снега не растёт. Также в городе не хватает водителей на пике снегопадов и дворников. По словам властей, исходя из финансовых возможностей, они могут предложить дворникам зарплату не более 15 тысяч рублей, что совсем не стимулирует работать в этом качестве.

Первое место в этом рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе место досталось мэру Тюмени Руслану Кухаруку. В топ-3 попал Алексей Копайгородский – мэр Сочи, а на четвертом месте – мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.