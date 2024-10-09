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Метшин возглавил медиарейтинг глав городов ПФО в сентябре
Мэр Казани Ильсур Метшин сохранил за собой первую строчку медиарейтинга глав столиц регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает «Медиалогия».
В рейтинге казанский градоначальник набрал 20 685,1 балла, чем обеспечил большой отрыв от преследователей. В частности, упоминаемость в СМИ Метшину обеспечили участие в выборах депутатов Госсовета Татарстана, проведение заседания штаба по подготовке к проведению саммита БРИКС, а также проверка готовность гостиниц и общественных пространств к мероприятию международного уровня.
На второй строчке оказался глава Ульяновска Александр Болдакин, который улучшил свои показатели в сравнении с предыдущим рейтингом. Суммарно он набрал 14 716 баллов. Тройку лидеров замкнул мэр Перми Эдуард Соснин, отыгравший сразу 4 позиции.
Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров оказался на 25-месте, набрав 317 баллов.
Ранее Метшин, поздравляя учителей с профессиональным праздником, назвал профессию педагога мастерством, которое требует терпения, мудрости и любви к детям.
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