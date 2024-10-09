Метшин возглавил медиарейтинг глав городов ПФО в сентябре

Ильсур Метшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин сохранил за собой первую строчку медиарейтинга глав столиц регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает «Медиалогия».

В рейтинге казанский градоначальник набрал 20 685,1 балла, чем обеспечил большой отрыв от преследователей. В частности, упоминаемость в СМИ Метшину обеспечили участие в выборах депутатов Госсовета Татарстана, проведение заседания штаба по подготовке к проведению саммита БРИКС, а также проверка готовность гостиниц и общественных пространств к мероприятию международного уровня.

На второй строчке оказался глава Ульяновска Александр Болдакин, который улучшил свои показатели в сравнении с предыдущим рейтингом. Суммарно он набрал 14 716 баллов. Тройку лидеров замкнул мэр Перми Эдуард Соснин, отыгравший сразу 4 позиции.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров оказался на 25-месте, набрав 317 баллов.

Ранее Метшин, поздравляя учителей с профессиональным праздником, назвал профессию педагога мастерством, которое требует терпения, мудрости и любви к детям.