Метшин - учителям: Вы те, кто вдохновляет молодое поколение на новые достижения

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин назвал профессию учителя мастерством, которое требует терпения, мудрости и любви к детям. Об этом градоначальник заявил, поздравляя всех педагогов Казани с профессиональным праздником.

«Своим неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня. Вы те, кто формирует умы и сердца молодого поколения, вдохновляет его на новые достижения и открывает перед ним двери в мир знаний», - цитирует Метшина пресс-служба мэрии города.

Мэр Казани также поблагодарил учителей за их бесценный труд, доброту и чуткость, мудрость и компетентность, профессионализм и самоотдачу. Он подчеркнул, что столица Татарстана всегда славилась своим высоким уровнем образования, и это в значительной степени заслуга преподавателей.

Еще Метшин поблагодарил за труд педагогов-ветеранов. По словам градоначальника, для молодых учителей опытные преподаватели являются образцом для подражания и символом истинной преданности своему призванию.

В завершении мэр города пожелал учителям здоровья, счастья, благополучия и успехов в профессии.

«Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение от проделанной работы, а ваши ученики и коллеги всегда будут рядом, поддерживая и вдохновляя на новые свершения», - сказал Метшин.

Ранее с Днем учителя поздравил всех преподавателей и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Также руководитель республики опубликовал видео в честь данного праздника.