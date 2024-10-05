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Метшин - учителям: Вы те, кто вдохновляет молодое поколение на новые достижения
Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин назвал профессию учителя мастерством, которое требует терпения, мудрости и любви к детям. Об этом градоначальник заявил, поздравляя всех педагогов Казани с профессиональным праздником.
«Своим неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня. Вы те, кто формирует умы и сердца молодого поколения, вдохновляет его на новые достижения и открывает перед ним двери в мир знаний», - цитирует Метшина пресс-служба мэрии города.
Мэр Казани также поблагодарил учителей за их бесценный труд, доброту и чуткость, мудрость и компетентность, профессионализм и самоотдачу. Он подчеркнул, что столица Татарстана всегда славилась своим высоким уровнем образования, и это в значительной степени заслуга преподавателей.
Еще Метшин поблагодарил за труд педагогов-ветеранов. По словам градоначальника, для молодых учителей опытные преподаватели являются образцом для подражания и символом истинной преданности своему призванию.
В завершении мэр города пожелал учителям здоровья, счастья, благополучия и успехов в профессии.
«Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение от проделанной работы, а ваши ученики и коллеги всегда будут рядом, поддерживая и вдохновляя на новые свершения», - сказал Метшин.
Ранее с Днем учителя поздравил всех преподавателей и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Также руководитель республики опубликовал видео в честь данного праздника.
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