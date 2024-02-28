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Метшин: В прошлом году Казань посетило рекордное число гостей
В 2023 году Казань посетило более 4 млн гостей — это рекордная цифра, заявил на сессии Казгордумы мэр города Ильсур Метшин. Также он сообщил, что, по данным аналитики, суммарный оборот денежных средств туристов в Казани в 2023 году составил 38,1 млрд рублей.
«Мы видим, как эта новая отрасль экономики набирает силу. В декабре прошлого года прошло знаменательное событие для жителей республики — открыт участок мегатрассы „Москва — Пекин“, дороги М12 „Восток“ до Казани. Открытие трассы позволит привлечь в Казань еще больше туристов и окажет кумулятивный эффект на экономику», — прокомментировал градоначальник, поблагодарив правительства России и Татарстана.
По словам Метшина, продолжают обновляться архитектурные памятники и достопримечательности Казани. Так, для Старо-Татарской Слободы был разработан единый архитектурный дизайн-код, полностью обновлено уличное освещение, установлена архитектурная подсветка на фасадах исторических зданий, появилась новая навигация, малые архитектурные формы и элементы благоустройства.
В этом году планируется работа над комплексом исторических зданий пивоваренного завода Петцольда 1875 года постройки и конторы завода Крестовниковых.
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