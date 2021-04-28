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Ру Тат
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28 апреля 2021  19:56
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске парад Победы и Сабантуй пройдут в обычном формате

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В Нижнекамске парад Победы и Сабантуй планируется провести в обычном формате. Об этом в прямом эфире передачи «Татарстан Онлайн» заявил градоначальник Айдар Метшин.

Мэр отметил, что наступило то время, когда нижнекамцы могут вернуться к очной форме мероприятий, но с соблюдением всех антиковидных мер.

«9 Мая пройдет в штатном режиме, а „Бессмертный полк“ будет проводиться в режиме онлайн либо будет перенесен на более позднюю дату», — заявил глава района.

Сабантуй также планируется провести в традиционном формате.

«Сабантуй проведем 19 июня, в субботу. Также состоится Федеральный Сабантуй, в котором мы традиционно принимаем участие, представляя нашу республику», — сказал Метшин.

«Очень важно, чтобы все соблюдали меры безопасности, которые действительно необходимы», — сказал мэр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске парад Победы проводиться не будет.

нижнекамский район сабантуй парад победы
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