Метшин: В Казани проводится огромная работа по обеспечению безопасности горожан
Мэр Казани Ильсур Метшин во время делового понедельника высоко оценил работу Управления МВД по Казани под общим руководством министра внутренних дел по РТ Артема Хохорина. Глава города отметил, что в столице республики проводится огромная, системная ежедневная работа.
«Огромная работа проводится в столице Татарстана по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан. На 3,5 тыс. мероприятий в год обеспечивает безопасность горожан Управление МВД», — сообщил Метшин.
Мэр подчеркнул, что безопасность — один из главных критериев жизни любого города.
«То, что сегодня Казань является одним из самых безопасных городов нашей страны, — это заслуга прежде всего самих горожан и, конечно, личного состава профессионалов Управления МВД. Подтверждением этому является снижение количества преступлений», — добавил Метшин.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани с начала года совершено на 4% меньше преступлений, чем в 2020-м.