Метшин: «В Казани есть детсады, которые не видели ремонта более полувека»

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На капитальный ремонт учреждений социальной сферы столицы Татарстана в 2025 году направят 4,4 млрд рублей. Всего будет модернизировано 45 муниципальных и государственных учреждений, сообщил на деловом понедельнике в мэрии директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин.

Так, например, по национальному проекту «Молодежь и дети» отремонтируют гимназию №125 на улице Фучика. К концу года завершится второй этап ремонтных работ в школе №130 имени Героя РФ майора С. А. Ашихмина. В трех школах города установят контрольно-пропускные пункты, в 12 учебных заведениях модернизируют школьные столовые.

Капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Семья» проведут в двух детских садах – №415 на улице Каштановой в Советском районе и №302 на улице Ярослава Гашека в Ново-Савиновском районе.

«Несмотря на то, что простое перечисление объектов впечатляет, потребность в капитальном ремонте тысячелетнего города Казани, столицы Татарстана, остается высокой. Особенно это ощущается в детских садах. Есть и школы, но в школах мы аховые вопросы все решили, но есть детские сады, которые не видели капитального ремонта более полувека», – отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, комментируя доклад коллеги.

Он также подчеркнул, что о проблеме сообщили Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Он пообещал поддержать город в этом вопросе.