Метшин: «В этом году диспансеризация охватит 100% нижнекамцев»

В 2021 году диспансеризацией и плановыми осмотрами буту охвачены 100% жителей Нижнекамского района РТ. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр города химиков Айдар Метшин.

По словам спикера, в период пиковых нагрузок во время пандемии коронавируса больницы и поликлиники, в том числе и на территории Нижнекамского района вынуждены были приостановить плановый прием пациентов — а это риски обострений хронических заболеваний у пациентов, угроза вовремя не заметить или не распознать болезнь. Задача — к 2030 году добиться продолжительности жизни в 78 лет.

Чтобы восстановить здоровье населения, с 1 июля будет расширена программа диспансеризации всех возрастов. В связи с этим перед руководством Нижнекамска стоит задача — обеспечить 100% выполнение плановой диспенсеризации.

В 2020 году было осмотрено 25 тыс. человек взрослого населения (план составил 43%) и 35 тыс. детей (63%). В 2021 году обследованиям подлежат 66 тыс. жителей Нижнекамского района, из них 56 тыс. несовершеннолетних.

«В первую очередь диспансеризацию необходимо провести лицам, стоящим на диспансерном учете по сердечно-сосудистым, эндокринным и онкологическим заболеваниям, кого мы не смогли охватить в прошлом году из-за ограниченных условий», — сообщил Метшин.

О необходимости восстановления нормального режима работы системы здравоохранения для предотвращения других опасных заболеваний, не связанных с коронавирусом, говорил в своем послании Федеральному Собранию Президента РТ Владимир Путин. Диспансеризацию нужно начать с 1 июля этого года, обратил внимание Президент РФ.