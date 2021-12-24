Метшин: Казани необходимо омоложение свежей кровью

Успешной и современной Казани нужны лучшие «мозги», которые приезжают и будут приезжать в город со всей страны. Такой приток является одной из основных точек роста столицы Татарстана. Такое мнение сегодня на итоговой предновогодней пресс-конференции высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Встреча с представителями городских, республиканских и федеральных СМИ прошла в Казанской ратуше. Главный редактор информационного агентства «Татар-информ» Ринат Билалов поинтересовался у мэра большим притоком людей в Казань и скупке квартир.

«Каждая третья квартира скупается жителями регионов. Это говорит о том, что Казань — это очень интересный привлекательный город. Но с другой стороны — как впоследствии это может повлиять на рынок труда, культурные вещи, национальный состав и другие моменты?» — поинтересовался глава агентства.

Метшин, отвечая на вопрос, рассказал, что в 2005 году ему пришлось приступить к работе после триумфального празднования тысячелетия Казани. Это было тяжело и морально, и материально. Многие тогда сомневались, что в столице республики удастся открыть новые станции метро и создать другие новшества.

«У меня были вопросы. Где точки роста Казани? Куда вести, как расти? Тогда, чтобы не попадать пальцем в небо, мы пригласили Международный банк реконструкции и развития. И они провели исследование. Для меня было абсолютным удивлением, когда они сказали, что ваш завтрашний день — это вузовская Казань. [Что] вы — старый в хорошем смысле города с университетом. [Что] вы как магнит должны собирать лучшие сливки и мозги со всей страны — как минимум со всего Поволжья, Урала, Сибири. Потом эти люди будут оставаться, покупать квартиры, жениться, рожать детей. И становиться двигателями вашей экономики, культуры, спорта», — поделился мэр.

Однако на момент проведения исследования приехавших было всего 3%. «Это всё равно как брат женится на сестре, нет обновления крови. И что из них может получится? Никакой новой мысли, никаких свежих идей и завтрашнего дня» — добавил Метшин.

Современная Казань — это столица авиастроения, IT, здесь расположены заводы ICL, «Казаньоргсинтез», «Нэфис» и другие предприятия. По словам мэра, люди, которые приезжают сюда, должны вывести эти производства на новый уровень. «Поэтому сюда приезжают лучшие студенты, молодежь со всего нашего необъятного государства, [из стран] СНГ, которые покупают тут квартиры. Наша задача — омоложение крови извне, и реформы вуза изнутри должны пройти», — добавил Ильсур Метшин.