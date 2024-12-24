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Метшин: Театр Камала выведет культуру Татарстана на совершенно другой уровень
Новое здание Татарского академического театра имени Галиасгара Камала позволит культуре Казани и всего Татарстана выйти на принципиально новый уровень. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин, подводя итоги года на встрече с журналистами.
«Такие здания на века служат и выводят на совершенно другой уровень всю культуру. <...> театр татарский — это многонациональная культура столицы и республики, которая выйдет на совершенно другой уровень», — сказал глава города.
В пример он привел развитие первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым клубов «Ак барс» и «Рубин», благодаря чему впоследствии выросло новое поколение молодых спортсменов.
«Рустам Минниханов поставил задачу "многогранную движуху" создать там, поэтому недалек тот час, когда волны от этого театра будут далеко за пределами Татарстана и России», — заключил Метшин.
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