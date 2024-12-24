Метшин: Театр Камала выведет культуру Татарстана на совершенно другой уровень

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новое здание Татарского академического театра имени Галиасгара Камала позволит культуре Казани и всего Татарстана выйти на принципиально новый уровень. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин, подводя итоги года на встрече с журналистами.

«Такие здания на века служат и выводят на совершенно другой уровень всю культуру. <...> театр татарский — это многонациональная культура столицы и республики, которая выйдет на совершенно другой уровень», — сказал глава города.

В пример он привел развитие первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым клубов «Ак барс» и «Рубин», благодаря чему впоследствии выросло новое поколение молодых спортсменов.

«Рустам Минниханов поставил задачу "многогранную движуху" создать там, поэтому недалек тот час, когда волны от этого театра будут далеко за пределами Татарстана и России», — заключил Метшин.