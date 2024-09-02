Метшин: Санкции сыграли положительную роль в развитии экономики Казани

Из почти 6,1 тыс. поставщиков, представленных на республиканской электронной площадке госзакупок, 2,9 тыс. — это казанские предприятия. Из этого напрашивается вывод, что введенные против России санкции сыграли положительную роль в развитии отечественных производителей и экономики города, заявил на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Те новшества на электронных площадках, облегчающую жизнь заказчику, надо довести до структуры исполнительного комитета, учреждений, МУПов, доводить, разъяснять. Для этого мы создали Дирекцию по конкурентной политики и закупкам. Задача — покупать лучше, дешевле, качество сохраняя, расходуя максимально экономно бюджетные средства», — подчеркнул глава города.

Ильсур Метшин также отметил, что госзакупки в том числе преследуют цель поддержки малого и среднего бизнеса, и поручил продолжать связанную с этим работу.

По состоянию на 1 сентября муниципальные заказчики столицы РТ разместили на электронной площадке 545 закупок на сумму более 922 млн рублей. Это составляет 44% от общего объема городских закупок.