Муниципальные заказчики Казани разместили на 922 млн рублей закупок

По состоянию на 1 сентября муниципальные заказчики столицы Татарстана разместили на электронной площадке 545 закупок на сумму более 922 млн рублей. Это составляет 44% от общего объема городских закупок, рассказал на деловом понедельнике руководитель Дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани Равиль Мударисов.

Помимо этого, ежегодно для унитарных предприятий и акционерных обществ устанавливают плановые показатели по обеспечению количества закупок у субъектов среднего и малого предпринимательства. Так, в прошлом году план был перевыполнен на 360 закупок или на 6%. На данный момент в системе размещено 6,2 тыс. закупок. План 2024 года уже выполнен на 75%.

«Город Казань в сфере аукционных торгов является активным пользователем популярной электронной торговой площадки „Заказ.РФ”, которая способствует развитию благоприятной среды для участия СМП в закупках», — добавил Мударисов.

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Согласно данным площадки, выручка городских предпринимателей в 2024 году составила 79 млрд рублей. Система включает модули закупок как для бюджетных учреждений, так и для представителей бизнеса. Всего на ней размещены почти 2,9 тыс. поставщиков из Казани.