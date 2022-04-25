Метшин рассказал о последствиях введения ограничений на российскую нефть

В случае введения ограничений на российскую нефть ее смогут заменить на 10%. Об этом на форуме Made in Kazan заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Мэр рассказал, что во время командировки с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым он спросил о прогнозах на рынке нефти.

«Я на уровне обывателя спросил у [генерального директора „Татнефти“]: „Сколько нефти в мире?“ Он ответил: „Чуть больше 20%“. Потом уточнил: „Что случится, если нас заменят?“ Ответ был простой, что если эмбарго снимут с Ирана, откроют все кубышки Кувейт, Саудовская Аравия, ОПЕК в сторону отойдет, то нас могут заместить только на 10%», — отметил Метшин.

По его словам, замена на рынке нефти не приведет к отсутствию средств и пропитания. «Несложная математика: мы будем жить в два раза хуже, но на воду с хлебом мы не перейдем», — сказал он.

Ранее на форуме мэр Казани отметил, что Республика Татарстан обладает возможностями, а также запасами прочности для выхода из кризисной ситуации. «Ни один мировой кризис не заканчивался концом света», — сказал он.