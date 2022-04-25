Метшин: «Ни один мировой кризис не заканчивался концом света»

Республика Татарстан обладает возможностями, а также запасами прочности для выхода из кризисной ситуации. Об этом на форуме Made in Kazan заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Очередной вызов перед нами всеми [встал] в стране, теперь он больше в мире, но он далеко не финансовый. В рамках встреч по работе с представителями бизнеса или предприятий, с друзьями, партнерами выяснилось, что нам необходим коллективный разум, мозговые штурмы и уверенность, что наступит „весна“. Так и в жизни, ни один мировой кризис не заканчивался концом света», — сказал он.

Мэр столицы отметил, что на сегодня Татарстан имеет «запасы прочности», которые помогали развивать экономику.

«Никто не говорит, что все прекрасно. Окна возможностей и запасы прочности у Казани и Татарстана есть. Мы — фундамент российской экономики», — заключил Метшин.

Форум Made in Kazan проходит сегодня в столице РТ. Мероприятие объединило 100 участников, в том числе экспертов в 11 отраслях экономики. Участники обсуждают развитие бизнеса в новых экономических условиях. В этом году форум проходит в формате коллективного обсуждения — Global Mind.