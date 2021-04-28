Метшин рассказал, не пострадают ли нижнекамцы от «сделки века» «СИБУРа» и «ТАИФа»

Слияние «СИБУРа» и «ТАИФа» выгодно как с экономической, так и с социальной точки зрения. Об этом рассказал мэр Нижнекамска Айдар Метшин в эфире программы #ТатарстанОнлайн.

Вопрос о том, не пострадают ли нижнекамцы от слияния гигантов, градоначальнику задала жительница Татарстана Виктория Чабаева.

«Гипотетически, как и сказал Президент Татарстана, — это только во благо. Потому что сырьевая составляющая „СИБУРа“ очень мощная. А с точки зрения перспектив развития, реализации начатых инвестиционных проектов — как „Этилен 600“ — они будут завершены, так это предусмотрено соглашением о намерениях», — считает Айдар Метшин.

Он отметил, что заявление о слиянии активов «СИБУРа» и «ТАИФа» для всех стало крупной сенсацией.

«Эти очень глобальные изменения пока не произошли. Пока что подписано соглашение о намерениях — это масштабный вопрос, который требует детальной проработки», — отметил градоначальник.

Также он выразил мнение о социальной ответственности и тех вопросах, которые связаны с участием объединенной компании в жизни Татарстана.

«Что будет с точки зрения социальной ответственности в жизни Татарстана, нас, безусловно, заботит. Впрочем, та практика, которая наработана „СИБУРом“ в Тобольске и Тюмени, в остальных местах, где они работают, то она очень высокого уровня социализации», — отметил гость программы.

«Конечно, покажет время, но мы очень рассчитываем, что и в этом направлении будут положительные изменения», — резюмировал Айдар Метшин.