Метшин рассказал, как проходит подготовка к саммиту БРИКС в Казани

О том, какие работы выполнены и проводятся в рамках подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани в октябре, на заседании республиканского оргкомитета рассказал мэр столицы республики Ильсур Метшин. Мероприятие провел Раис РТ Рустам Минниханов.

На сегодня ремонтные работы завершены на 18 участках дорог, в рамках озеленения основных улиц города дополнительно высажено 300 деревьев и 5 тыс. кустарников, на 14 участках дорог заменили сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – всего реконструировано 5,5 км сетей, доложил градоначальник.

Помимо этого, были благоустроены шесть общественных пространств – это парк Тысячелетия, проток Булака с заменой фонтанного комплекса, пешеходная улица Баумана, площадь Тысячелетия, скверы Котельникова и Коротченко. Сейчас работы продолжаются на двух объектах – это входная группа парка Горького и приветственная стела «Казань».

Минниханов подчеркнул, что саммит БРИКС в Казани состоится через два с половиной месяца, необходимио с большой ответственностью подойти к выполнению оставшихся подготовительных работ.