Метшин про низкую безработицу в Казани: Для рыночной экономики это проблема

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Проблемой для рыночной экономики назвал установившийся в Казани уровень безработицы в 02% мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин.

Выступая на заседании Казгордумы градоначальник отметил, что несмотря на низкие показатели безработицы, во всех сферах городского хозяйства наблюдается сильный кадровый дефицит.

Метшин напомнил, что еще 10 лет назад проблемой было обеспечить людей работой, а теперь ситуация «перевернулась», производители, особенно крупные, заявляют о кадровом голоде.

Ранее министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова на том же заседании заявила, что средняя заработная плата в Казани составляет 88,6 тыс. рублей. Причем среди представленных в городе вакансий на рынке труда лидирует промышленность.