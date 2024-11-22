Зарипова: Промышленность лидирует на рынке труда в Казани

Промышленность лидирует на рынке труда в Казани. На данный сектор приходится 24% от всего количества вакансий, заявила министр труда, занятости и соцзащиты республики Эльмира Зарипова на сессии Казагордумы.

Она отметила, что еще 4% вакансий приходится на транспорт и логистику, 3% - на сферу торговли, а 2% - на науку и образование.

Спикер также подчеркнула, что в столице РТ средняя заработная плата составляет 88,6 тыс. рублей. Это больше, чем в среднем по республике (70,8 тыс.) и Приволжскому федеральному округу (63 тыс. рублей).

Самые востребованные профессии - слесари (718 вакансий, средняя зарплата таких специалистов - 51 тыс. рублей), монтажники (647 вакансий, 60,5 тыс. рублей), инженеры (646 вакансий, 55,2 тыс. рублей) и водители (452 вакансии, 78,6 тыс. рублей).