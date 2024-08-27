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Общество 27 августа 2024 12:34

Метшин призвал усилить работу по борьбе с незаконными шлагбаумами

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Мэр Казани Ильсур Метшин призвал провести показательную работу по самовольно установленным шлагбаумам, но действовать в рамках существующего законодательства. Такое мнение он высказал на совещании в мэрии столицы РТ.

«Это не их огород, что называется. Это территория, где есть нормативная документация, которая разрешает или не разрешает такие шлагбаумы устанавливать», — отметил глава города, комментируя доклад заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова.

Метшин также дал указание продолжать работу по борьбе с запаркованностью возле контейнерных площадок. Однако, по его словам, эта работа должна быть комплексной, проводиться с участием старшего по дому и самих жителей. «Потому что никто из соседнего двора не приезжает и не загораживает проезд специальной техники для уборки мусора», — пояснил он.

Припаркованные возле мусорных контейнеров автомобили являются одной из причин несвоевременного вывоза отходов, констатировал Ильдар Шакиров. Автоматически зафиксировано уже 48 таких нарушений, автовладельцев оштрафовали на 234 тыс. рублей.

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#Ильсур Метшин #Благоустройство
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