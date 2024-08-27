Метшин - главам районов Казани: Надо ногами ходить и с собственниками разговаривать

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районов контролировать ситуацию с нарушениями на объектах в рамках личных обходов и взаимодействия с собственниками территорий.

Напомним, ранее замруководителя исполкома Ильдар Шакиров сообщил градоначальнику, что с начала года в Казани обследовали больше 15,5 тыс. объектов. По итогам проверки нарушения выявили на 2295 коммерческих площадях, промышленных предприятиях, жилых и нежилых зданиях, а также организациях социальной и строительной сферы. На данный момент устранено 75% нарушений, все остальные - в работе.

«Нарушений, как видно, достаточно – и ограждения, и мойка колес. Всю неделю нам так или иначе пришлось побольше походить пешком. Вопрос не всегда касается денег и новых ограждений где-то. Главы районов, я вам всем эти видео присылал и фотографии в течение недели. Надо ногами ходить и с собственниками разговаривать. Не везде новые заборы нужны, где-то есть просто покосившиеся или отодранные и брошенные на землю», – цитирует Метшина пресс-служба мэрии.

Также Метшину сообщили, что за январь-июль 2024-го выдали 1,5 тыс. ордеров на земляные работы, из них 561 закрыт. За нарушения условий ордера с начала года составили 401 протокол. Услышав такую статистику, мэр города поручил руководителю исполкома объехать территории вместе с руководством организаций.

«Когда вы говорите, что выдано более 1,5 тысячи разрешений, а 560 закрыто, то имеется в виду, что на этот момент основная часть должна быть уже закрыта. Для того летний сезон и существует, чтобы работать – вести капитальный ремонт и строительство», - подчеркнул мэр столицы Татарстана.

Помимо этого, Метшин поручил первому замруководителя по градостроительной политике Азату Нигматзянову вместе с главами районов взять под контроль вопрос по стройкам и мойке колес спецтехники. Он отметил, что скоро начнется сентябрь и к концу первого месяца осени все работы нужно завершить. Работы еще много, но пока погода хорошая, надо успеть навести порядок, резюмировал мэр Казани.