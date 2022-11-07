«Пешеходов нельзя обижать»: Метшин поручил коммунальщикам обратить внимание на тротуары

Предстоящей зимой необходимо уделить особое внимание регулярной уборке от снега пешеходных дорог и тротуаров в татарстанской столице. Такое поручение на деловом понедельнике озвучил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что с каждым годом снижается число нареканий по зимнему содержанию проезжей части казанских дорог. В то же время остаются вопросы к своевременной уборке от снега пешеходных зон.

«Пешеходов обижать нельзя, все делается во имя наших жителей. Поэтому прошу в этом году больше внимания уделить нашим пешеходным тротуарам и дорогам, наряду с качественным содержанием автодорог», – заключил глава города.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам прошлой зимы в Казани увеличилось количество нарушений по зимнему содержанию зданий и территорий, особенно часто встречаются неубранные от снега и наледи кровли.